İstanbul'da koronavirüs salgını yüzde 60 arttı! İşte İstanbul'un en riskli ilçeleri...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son bir ayda koronavirüs vakalarında en fazla artışın yüzde 60 ile İstanbul'da olduğunu söyledi. İstanbul'u yüzde 50 artışla, Balıkesir ve Bilecik takip etti. Ankara ve İzmir'de ise son bir ayda yüzde 50 azalma olurken, son 3 günde iki şehirde de vaka sayılarında tekrar artış başladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası Türkiye'de en fazla ve vaka artışı olan illerle vaka sayılarında en fazla olan illerin listesini açıkladı. Son 24 saatin tablosuna göre, 1671 kişiye hastalandı. 57 kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, 1396 kişi iyileşti. En fazla vaka artışı İstanbul'da yaşanırken, vaka sayılarında azalmada Ankara ilk sırada yer aldı. İşte il il koronavirüs artış ve azalış rakamları...
Son 24 saatte neler oldu?
14 Ekim 2020 Günlük Koronavirüs Tablosu'ndaki verilere göre, son 24 saatte 115 bin 328 Kovid-19 testi yapıldı, 1671 kişiye hastalandı. Son 24 saatte 57 kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, 1396 kişi iyileşti. Böylece Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 298 bin 368'e çıktı.
Bugünden itibaren tüm veriler açıklanacak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugünden itibaren tüm verilerin açıklanacağını duyurdu. Bakan Koca illerdeki vaka sayılarında son 1 aylık durumu paylaştı. İşte il il vaka sayılarındaki durum...
En fazla artış İstanbul'da..
İstanbul'da son 1 ayda vaka sayılarında yüzde 50 artış yaşandı...