KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'dan 'Türkiye' açıklaması

Ersin Tatar ile birlikte pazar günü cumhurbaşkanlığı seçimi için 2.turda yarışacak Mustafa Akıncı, Güney Kıbrıs'ın Türkiye ile dost olabilmesi için çabaladığını söyledi

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KKTC’deki cumhurbaşkanlığı seçimi geçen pazar günü yapılmış, Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) adayı Ersin Tatar 35 bin 825 (yüzde 32.35), bağımsız aday Mustafa Akıncı ise 33 bin 53 (yüzde 29.84) oy alarak ikinci tura kalmıştı.

Salt çoğunluğun arandığı ilk turun aksine, en yüksek oyu alanın seçileceği ikinci tur gelecek pazar günü yapılacak. Her iki aday da seçim dışı kalan diğer adaylardan destek için ziyaretlere bugün başladı.

2. tur için seçim çalışmalarını sürdüren Mustafa Akıncı ise, Türkiye ile ilgili düşüncelerini aktardı.

Kıbrıs’ın bütün olarak Türkiye’nin dostu olması için çabalayan bir lider olduğunu anlatan Akıncı şu ifadeleri kullandı:

'Kıbrıs’ın bir bütün olarak Türkiye’nin dostu olmasına çalışan bir liderim'

“Bu yaşananlar devletler için birer derstir. Bu yaşanmışlıklardan devletler dersler çıkarmayı başarırsa ilişkilerini iyi noktaya götürebilir. Türkiye’nin etrafında sorunlu bir yapı var. Bu sorunlara bir yenisini eklemeye gerek yoktur. Kıbrıs’ın bir bütün olarak Türkiye’nin dostu olmasına çalışan bir liderim. Kıbrıs’ın güney ve kuzeyiyle birlikte Türkiye’ye dost olması için çabalayan ve anlatmaya çalışan bir insanım.

'Türkiye ile birlikte yürüyeceğiz'

Yeni sayfayı açacak olan halkımızdır. Türkiye ile birlikte yürüyeceğiz. Ama önemli olan nasıl bir ilişki içinde yürünecek. Bu ilişki her iki tarafa da yarar sağlayabilmesi için karşılıklı sevgi ve saygıya dayalı olmak durumundadır. Yoksa ‘ben derim, ne dersem emirdir, yerine getirilecektir’ anlayışını kabul etmek mümkün değil. Bu amirlik-memurluk ilişkisine döner. Böyle bir ilişkiden hayır gelmez."