Bakanlık uygulamayı hizmete sundu! Herkese 2 GB internet hediye

Devlet Hava Meydanları İşletmesi yolculara büyük kolaylık sağlayacak mobil uygulamayı devreye aldı. “Uçuş Rehberim” uygulamasıyla birlikte DHMİ tarafından işletilen 49 havalimanında 2 GB ücretsiz internet kullanım hizmeti sunuluyor.

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Türkiye’nin hemen her ilinde bulunan havalimanlarına ilişkin yenilikler yapılmaya devam ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı olan Devlet Hava Meydanları İşletmesi "Uçuş Rehberim” uygulamasını hizmete sundu. Uçuş Rehberim uygulaması ile DHMİ tarafından işletilen 49 havalimanında 2 GB ücretsiz internet kullanımı hakkı veriliyor.



Uygulama ile kolayca HES koduna ulaşılırken uçuş bilgileri de takip ediliyor. Uçuşun rötarlı olup olmadığı, uçağın hangi kapıda olduğu, kalkış saatleri gibi birçok bilgiye uygulama vasıtasıyla hızlıca erişiliyor. Havalimanına aracıyla gidenler için de “Aracım nerede” sekmesinden otoparkta konulan yerin unutulmasının önüne geçiliyor. Uygulamayı bugün Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tanıtacak.