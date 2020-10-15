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Abdulkadir Selvi yazdı: Erdoğan, Engin Yıldırım için çok net ifadeler kullandı istifasını istedi

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AYM üyesi Engin Yıldırım için çok net ifadeler kullandığını krizin çözümü için de Anayasa Mahkemesi'ni gösterdiğini söyledi.

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Anayasa Mahkemesi Üyesi Engin Yıldırım'ın Enis Berberoğlu için İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği karara ilişkin "ışıklar yanıyor" paylaşımı darbe iması olarak yorumlanırken sosyal medyadan istifa çağrıları yapıldı. Yıldırım'a tepkiler art arda geldi. O isimlerden biri de Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu. Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Erdoğan'ın AYM üyesi Yıldırım için net ifadeler kullandığını söyledi. Selvi şunları kaydetti:

Erdoğan, çok net ifadelerle Engin Yıldırım’ın artık o koltukta oturamayacağını işaret etti, istifasını istedi. Krizin çözümü için Anayasa Mahkemesi’ni adres olarak gösterdi.

Selvi'nin yazısından ilgili bölüm şöyle:

Cumhurbaşkanı Erdoğan grup konuşmasında Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım’ın neden olduğu tartışmaya değinmedi. Çıkışta gazetecilerin sorusu üzerine açıklama yaptı. Erdoğan, çok net ifadelerle Engin Yıldırım’ın artık o koltukta oturamayacağını işaret etti, istifasını istedi.

“Çok arzu ediyorsan bu işi istifa edersin, gelirsin siyasetin içerisine girersin” dedi. Krizin çözümü için Anayasa Mahkemesi’ni adres olarak gösterdi.

Bir gece önceden başlayarak krizin adım adım tırmandığı saatlere tanıklık ettik. Dün Anayasa Mahkemesi toplantı halindeyken kulağımız oradan gelecek haberlere çevrilmişti.

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