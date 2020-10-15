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Bursa'da elektrik direğine çarpan araç kullanılamaz hale geldi

İhlas Haber Ajansı

BURSA'da meydana gelen kaza korkunç nitelikteydi. Kontrolden çıkıp savrulan araç elektrik direğine girdi. Kazanın şiddetiyle araçtan fırlayan sürücü ağır yaralandı.

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Kaza, Bursa-Ankara otoyolu üzeri botanik park kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 74 BH 337 plakalı araç sürücüsü Turgay A,(42) Botanik kavşağından Ankara istikametine dönerken kontrolünü kaybetti.

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü 360 derece spin atarak, otomobil içinden fırladı. Otomobil ise ilk önce kaldırıma çıktı daha sonra elektrik direğine çarparak durdu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından sürücü Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri başka kazanın yaşanmaması için geniş güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise otomobili elektrik direğinden çıkardı.

Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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