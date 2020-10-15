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Malatya'da işçi servisi şarampole devrildi: 14 kişi yaralandı

Demirören Haber Ajansı

MALATYA'da devrilen işçi servisindeki 14 kişi yaralandı. Çok sayıda sağlık ekibinin müdahale ettiği yaralılar hastanede tedaviye alındı. Durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Kaza, sabah saatlerine Hatunsuyu Mahallesi'nde meydana geldi. Bir tekstil fabrikasında çalışan işçileri taşıyan Mehmet Hanifi Kaya yönetimindeki 44 S 0620 plakalı midibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole devrildi.

Kazada, 14 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılar, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi ile Turgut Özal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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