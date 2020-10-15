Kars'ta 2 buçuk ton sütle üretildi! 100 kiloluk gravyer peyniri şaşırttı
KARS'ta 2 buçuk ton sütle üretilen 100 kilo ağırlığındaki gravyer peyniri, çeşitleri arasında kral olarak gösteriliyor.
Kars'ın yüksek rakımlı yaylalarında kekik ve zengin floralı otlarla beslenen 'Zavot' ırkı büyükbaş hayvanlardan elde edilen sütlerden yapılan dünyaca ünlü gravyer peynirine ilgi her geçen gün artıyor.
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Kilogramında 25 litre süt kullanılan gravyer peyniri, damaklarda tat bırakıyor.
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Üretici Tarık Boy, kent merkezindeki Kazımpaşa Caddesi'ndeki iş yerinde 100 kiloluk dev gravyer peyniri satışa çıkardı.
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Dev gravyer peynirinin kesilmesi de maharet istiyor. İki saplı bıçağın keskin ve sağlam olması gerekiyor.
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