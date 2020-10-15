Türkiye Sırbistan maçı sonrası Şenol Güneş'e tepki: Caner Erkin neden yok hocam

Spor yazarları, Türkiye ile Sırbistan'ın 2-2 berabere kaldığı maçta teknik direktör Şenol Güneş'i oyuncu tercihlerinden dolayı topa tuttu.

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UEFA Uluslar B Ligi'nde Sırbistan'ı konuk eden A Milli Futbol Takımımız 2-0 geriye düştüğü maçı Hakan Çalhanoğlu ve Ozan Tufan'ın golleriyle çevirerek 1 puanı kurtardı.

Bu sonuçla Türkiye, B Grubu’ndaki puanını 3’e çıkararak 3. sırada yer aldı. A Milliler, grupta Macaristan’a kaybetmiş, Sırbistan müsabakaları ile Rusya karşısında da sahadan beraberlikle ayrılmıştı. A Milliler gruptaki 5. maçında 15 Kasım’da Rusya ile karşılaşacak.

Grupta henüz galibiyet alamayan Ay-Yıldızlılar, puanını 3’e çıkarırken spor yazarları Şenol Güneş'i eleştirdi. İşte spor yazarlarının görüşleri...

Tümer Metin: Caner Erkin milli takımda neden tercih edilmiyor?

A Milli Takım'da santrfor eksiğimiz var ama o bölge dışında, tüm bölgelerin en iyi oyuncuları var. Ancak kendi oyunumuz yok, Şenol Hoca'ya sorulması gereken bu. Sokağa çıktığımızda yüzümüz kızarmasın diye reaksiyon gösteriyoruz. Neden geriye düşüyoruz? Ozan Tufan'a güvenirseniz, moralini yüksek tutarsanız, istediğinizi alırsınız. Ozan Tufan'ın bu yükselişinin sebebi Fenerbahçe'nin kurduğu kadro da olabilir. Sezon başında kimse 11'e yazmıyordu. Haydi şimdi vazgeç Ozan Tufan'dan! Caner Erkin milli takımda neden tercih edilmiyor?

Ahmet Çakar: Hasan Ali maalesef bu seviyelerin oyuncusu değil

Çok farklı kaybedebileceğimiz, çok kötü oynadığımız, tel tel döküldüğümüz bir gecede bir puan aldık ya çok şaşkınım. Bir Türk olarak sevinçliyim ama eğer futbolun adaleti olsaydı Sırplar bizi beşlerdi. Sahada da asla bu seviyelerin hakemi olmayacak bir Bulgar hakem vardı. Çok kötü, vücut dili bozuk ve yetersiz. Aleyhimize verdiği penaltı, asla penaltı değil. Amatörde bile böyle tuhaf penaltılar verilmiyor. VAR olsaydı, iptal edilirdi ama VAR bu maçlarda yok. Hasan Ali maalesef bu seviyelerin oyuncusu değil. Yediğimiz golde hatalı. Ofansif anlamda hiç yok. Ülke ve Avrupa stoper kaynıyor ama Mahmut ile stoper olarak başlıyoruz. Okay bu takımda niye oynar, onu da anlamış değilim. Ne Hasan ne Umut, Caner'in tırnağı etmez.

Faik Çetiner: Caner Erkin neden kadroda yok

Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür’ün son 15 dakika içinde sahaya sürülüşü tartışılırdı. Sonuç mu? Kazanmayı beceremiyoruz. Kazanmayı beceremezsen hedefe de varamazsın. İki notla yazımızı noktalayalım. Burak Yılmaz’ın yerine artık yeni bir golcü bulmalıyız. 35’lik Kolarov 90 dakika sahada kalıyorsa, Caner Erkin neden kadroda yok.

Mehmet Demirkol: Sırplar bizden daha iyiydi

Stoperden yana hiç sorun yaşamayız derken sarı kartlı ve maça çok kötü başlayan Okay’ı yürek ağızda izlemek nasıl oldu birden? Bizimkiler açısından 2 adayım var. Orta sahada direnç ortaya koyup maçı biraz olsun dengede tutan Ozan değerliydi. Kenan Karaman ise hücum yönünde hep hızlı, doğru ve efektif kararlar verip uyguladı. Bulduğumuz her pozisyonun içinde temel rol oynayan işler yaptı. Rusya maçının ilk yarısında hiç yokken ikinci yarıda tarihin en parlak performanslarından birini gösteriyoruz. Ve maç sonunda bu oyun bize rahatlıkla 9 puanı alabiliriz dedirtiyor. Sonra evimizde bu maçı çok da önemsemeyen Sırplar’a karşı dibe vuruyoruz. Bu gitgellerin analizini doğru yapmak şart. Skoru bulabilmiş olamamız birkaç oyuncumuzun beceri ve hırsından. Organizasyon açısından Sırplar bizden daha iyiydi ve galibiyeti hak ettiler.