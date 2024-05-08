Fatih Karagümrük - Trabzonspor / Canlı yayın

Ziraat Türkiye Kupası yarı final 2. maçında Fatih Karagümrük ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. İlk maç Trabzonspor'un 3-2'lik üstünlüğü ile sona ermişti.

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Ziraat Türkiye Kupası yarı final 2. maçında heyecan, Fatih Karagümrük - Trabzonspor maçı ile devam ediyor. İlk maçta Trabzonspor rakibini 3-2 mağlup ederek avantajlı bir skor elde etmişti. Bu maçta tur atlayan takım, finalde Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.

Fatih Karagümrük 0 - 0 Trabzonspor

24'Mendy ile çarpışan Rohden yerde kaldı. Sağlık görevlileri Rohden için sahada.

15'Mendes kendisini boşa çıkartan Güven'e pasını verdi ancak yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

7'Eysseric'in ceza yayının gerisinden yaptığı vuruşta top üstten dışarı çıktı.

5'Trabzonsporlu oyuncular rakip yarı alanda pas yaparak boşluk bulmaya çalışıyor.

1'İlk düdük geldi ve maç başladı.

Fatih Karagümrük - Trabzonspor ilk 11'ler

Fatih Karagümrük: Emre, Nazım, Salih, Ceccherini, Emir, Rohden, Paoletti, Lasagna, Eysseric, Mendes, Güven.

Trabzonspor: Trabzonspor: Uğurcan, Meunier, Mendy, Denswil, Eren, Berat, Umut, Bardhi, Vişça, Fountas, Onuachu.

Mendy yeniden stoperde olacak!

Trabzonspor'un orta sahasında başarılı bir performans gösteren Mendy, Fatih Karagümrük deplasmanında stoperde yer alacak. Mendy'nin stoperdeki partnerinin Denswil olması bekleniyor. Orta sahada Mendy'den açılan boşluk Berat Özdemir ile doldurulacak.

Avcı ile 4. kupa hedef

Trabzonspor, ilk olarak 10 Kasım 2020'de göreve getirilen Abdullah Avcı yönetiminde 1'i Süper Lig, 2'si ise Süper Kupa olmak üzere 3 kupa kazanırken, sadece Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaşamadı. Karadeniz ekibi, Süper Lig'de teknik direktör Avcı ile 2021-2022 sezonunda 37 yıllık şampiyonluk hasretine son verdi. Fenerbahçe'nin 8 puan önünde 81 puanla ilk sırada sezonu tamamlayan Karadeniz ekibi, 7. şampiyonluğunu elde etti. Trabzonspor, Avcı yönetiminde 2021'de Başakşehir, 2022'de ise Demir Grup Sivasspor'u yenerek TFF Süper Kupa'yı kazandı. Bordo-mavili ekip, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanması halinde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde bir ilki gerçekleştirecek.