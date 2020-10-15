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Suudi Arabistan'dan 'Türkiye'deki evlerinizi satın' baskısı

Türk ürünlerine boykot uygulayan Suudi Arabistan’ın son olarak Türkiye’den ev alan vatandaşlarına evlerini satmaları için baskı yaptığı iddia edildi.

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Suudi Arabistan, Türkiye’den ev alan vatandaşlarını izlemeye aldı. Suudi yönetiminin vatandaşlarını bizzat arayarak Türkiye'deki mülklerini satmalarını istediği iddia ediliyor.

Ülkenin İç İstihbarat Birimi'nin (Mabahith) para çıkışlarını yakın takibe almaya başladığı, Türkiye'ye 100 bin doların üzerinde para gönderen çok sayıda Suudi vatandaşına da para cezası kesildiği iddialardan bir diğeri.

Baskı altına alıyorlar
Suudi Arabistan Genel İstihbarat Müdürlüğü'nün de Türkiye ile ilişkisi bulunan iş insanlarını bu ticaretten vazgeçmeleri yönünde ağır baskı altına aldığı belirtiliyor.

En fazla konut alan ikinci ülke
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye'den en fazla konut alan ikinci ülke, Irak'ın ardından Suudi Arabistan. TÜİK'e göre yabancılara son beş yılda 122 binden fazla konut satıldı. Bu konutların yüzde 10.3'ünü (10.653) Suudi vatandaşları aldı.

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