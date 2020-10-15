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Manchester United'dan Ömer Faruk Beyaz'a yakın markaj

Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2021 Haziran’da bitecek olan Ömer Faruk Beyaz, Ümit Milli Takım’la, İngiltere’ye karşı oynarken Manchester United scoutları tribünde onu izledi.

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Fenerbahçe'nin genç orta sahası Ömer Faruk Beyaz, uzun zamandır Avrupa'nın takibinde. Manchester United, Chelsea ve Barcelona ile adı anılan 17 yaşındaki yıldız, son dönemde sarı-lacivertli yönetimin sözleşme uzatma teklifini kabul etmemesi ile gündemde. 30 Haziran 2021'de mukavelesi sona erecek oyuncu, 18 yaşından küçük olduğunda anlaşma için söz hakkına ailesi sahip.

Manchester United scoutları Ömer'i izledi
Ömer Faruk Beyaz önceki gün Ümit Milli Takım'ın İngiltere'ye 2-1 yenildiği maçta 90 dakika sahada kalırken, Manchester United scoutları da tribündeydi. Fenerbahçe yönetimi satışından para kazanmak istediği genç yeteneği elinden kaçırmak istemiyor. 17 yaşındaki yıldızın sözleşmesini uzatıp, gelecek tekliflerle masaya oturmayı ve karar mercii olmayı amaçlıyor.

''Yeniden anlaşma imzalayacağız" 
Ömer Faruk Beyaz için en sıcak açıklama Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan geldi. Başkan dün basınla buluştuğu toplantıda genç yıldız için, "Kendini geliştirmesi, yetiştirmesi gerekiyor. Bu sadece futbol olarak değil yabancı dil, görgü ve vizyon olarak da lazım. Emre Belözoğlu, Volkan Demirel onunla sürekli konuşuyorlar. Yönetim olarak ailesiyle bir kariyer planlaması yapacağız. Yeniden anlaşma imzalayacağız" dedi.

''Çalışmıyorsa  benim oyuncum olmayacak''
Başkan Koç, genç oyuncular için yeni bir menajerlik sistemi getireceklerinin de bilgisini verdi: "Bundan sonra altyapı oyuncularımız kulübün belirlediği menajerlerle çalışacak. Çünkü çocuğu alıyorsunuz, biraz parlayınca menajer gelip aklını çelip götürüyor. Bu yüzden benim oyuncum benim istediğim menajerle çalışacak. Çalışmıyorsa da benim oyuncum olmayacak."

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