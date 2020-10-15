'Koronayı yendim' diyen ABD Başkanı Donald Trump'ın sabahtan beri ateşi var

CNN, isimini açıklamadığı Beyaz Saray kaynağına dayandırdığı haberinde, Başkan Donald Trump’ın ateşi olduğunu bildirdi. Trump o ateşli haliyle Pensilvanya'da miting yaptı.

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ABD’de yaklaşan Başkanlık seçimleri hızla devam ederken, ABD medyası bu sabah Başkan Trump’ın ateşinin yüksek olduğunu yazdı. CNN, isimini açıklamadığı Beyaz Saray kaynağına dayandırdığı haberinde, Başkan Donald Trump’ın ateşi olduğunu bildirdi. CNN haberinde “Konuya aşina bir kişi, Başkan Trump'ın bu sabahtan beri ateşi olduğunu söylüyor” ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray doktoru Sean Conley, Başkan Trump’ın sağlığı konusunda daha önce yaptığı açıklamada Trump’ı yorgun olarak nitelendirmişti. Trump'ın, geçen cuma koronavirüs testi pozitif çıkmıştı.

Kadınlar lütfen beni sever misiniz?

'Koronavirüsü yendim' deyip hastaneden erken çıkan Trump, 3 Kasım seçimlerinde rakibi Demokrat Partili Joe Biden'in 17 puan gerisine düştü. Farkı kapatmak için mitinglere tekrar başlayan Trump'ın son durağı Pensilvanya idi. Pensilvanya kampanya turunu sürdüren Donald Trump, burada düzenlediği mitingde banliyölerde yaşayan kadınlardan oy istedi. Trump, “Lütfen beni sever misiniz? Mahallenizi ben kurtardım” ifadesini kullandı.