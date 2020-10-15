Türkiye hafta sonu sağanak yağışa teslim oluyor! Batıdan gelecek ve yurdu saracak

Hafta sonu sertleşmeye başlayacak olan hava şartlarıyla birlikte yurdun tüm kesimi mevsim geçişini ciddi şekilde hissedecek. Küresel tahmin sistemlerinde yer alan verilere göre, Cumartesi günü yurdun batısından giriş yapacak olan yağışlar ilerleyen günlerde yurt geneline yayılacak.