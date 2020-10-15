Türkiye hafta sonu sağanak yağışa teslim oluyor! Batıdan gelecek ve yurdu saracak
TÜRKİYE genelinde hafta sonu hava şartları olumsuz seyredecek. Yurtta 10 derecelere varan sıcaklık düşüşü yaşanacak. Ülkede hava durumundaki beklenen tablo ve İstanbul, Ankara, İzmir'in sıcaklık düşüşleri şöyle:
Hafta sonu sertleşmeye başlayacak olan hava şartlarıyla birlikte yurdun tüm kesimi mevsim geçişini ciddi şekilde hissedecek. Küresel tahmin sistemlerinde yer alan verilere göre, Cumartesi günü yurdun batısından giriş yapacak olan yağışlar ilerleyen günlerde yurt geneline yayılacak.
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Ankara’da bugün 26 derece dolaylarında hissedilecek olan hava sıcaklığı hafta sonundan itibaren düşüşe geçerek 16 dereceye kadar inecek.
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İstanbul’da bugün hava sıcaklığı 24 derece olurken, yeni haftada 18 derecenin altına inecek.
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İzmir’de de yaklaşık 5 derecelik sıcaklık düşüşü bekleniyor.
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