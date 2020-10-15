İvana Sert kaç yaşında aslen nereli sevgilisi kimdir?

İşte Benim Stilim yarışması ile birçok kişi tarafından tanınan ve modaya el atan İvana Sert'in hayatı merak ediliyor. Şu sıralar boşandığı eşi Yurdal Sert ile nafaka krizi yaşayan İvana Sert 40 yaşında aslen Sırp asıllı. Ateş adında oğlu olan İvana Sert'in hayatı ve merak edilenler...

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İvana Sert özel hayatı ile son günlerin merak edilen isimlerinden oldu. Yurdal Sert ile 2013 yılında boşanan ve nafaka krizi yaşayan İvana Sert'in Ateş adında bir oğlu var. İvana Sert aslen Sırp asıllı ve 40 yaşında. İşte bugün Demet Akalın ve Alişan'ın sabah programına konuk olacak İvana Sert hakkında mera edilenler...

Ivana Sert kimdir: Ivana Sert 25 Ekim 1979 doğumlu Sırp moda tasarımcısı. Ivana Sert, modellik kariyeri öncesi on altı yaşına değin piyano ve bale okumuştur. Uzun yıllar yaşadığı Belgrad'ta düzenlenen güzellik yarışmasında birinci olarak Miss Belgrade unvanını alan Sert, 1990'lı yıllarda Miss Yugoslavia ve Miss Globe International gibi yarışmalara katılmıştır.

2002 yılında Türkiye'ye yerleşerek, İstanbul'da tanıştığı ve merhum iş adamı Mehmet Sert'in oğlu olan Sert Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yurdal Sert ile 2004 yılında Çubuklu, Beykoz'da dünya evine girmiştir. Bu evliliğin ardından Türkiye sosyetesinin tanınmış çiftleri arasına katılan Ivana ve Yurdal Sert'in 31 Ekim 2006 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Los Angeles şehrinde dünyaya gelen Kayon Ateş adında bir oğulları vardır. Çift 2013 yılında boşanmıştır.

Kendisi, 2011 yılında Yok Böyle Dans adlı yarışmaya katılmıştır ve geçirdiği bir sağlık problemi nedeniyle, doktor tavsiyesi üzerine, yarışmadan on ikinci haftada çekilmiştir.

Bu Tarz Benim ismiyle yayınlanan, daha sonradan ismi İşte Benim Stilim olarak değiştirilen programda jüri üyeliği yapmıştır.

Yapışık İkizler adlı sinema filminde rol almıştır.

2019 yılında İmalat Hatası şarkısıyla müzik dünyasına adım atmıştır