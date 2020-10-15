Hakkında arama kararı verilen FETÖ şüphelisi Çanakkale'de yakalandı
Çanakkale'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan şüpheli gözaltına alındı.Abone ol
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çanakkale 2. Ağır Ceza Mahkemesince yürütülen soruşturma kapsamında "FETÖ/PDY üyesi olmak" suçundan hakkında arama kararı verilen A.K'nin, Çanakkale'de olduğu ihbarını aldı.
A.K, kaldığı eve Jandarma Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri sürüyor.