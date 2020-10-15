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Hakkında arama kararı verilen FETÖ şüphelisi Çanakkale'de yakalandı

Çanakkale'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan şüpheli gözaltına alındı. 

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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çanakkale 2. Ağır Ceza Mahkemesince yürütülen soruşturma kapsamında "FETÖ/PDY üyesi olmak" suçundan hakkında arama kararı verilen A.K'nin, Çanakkale'de olduğu ihbarını aldı.

A.K, kaldığı eve Jandarma Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri sürüyor.

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