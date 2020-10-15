Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’dan Kılıçdaroğlu'nun 'hortumculuk' sözlerine yanıt

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'hortumculuk' iddialarına yanıt verdi. Oktay, "İftiraya dayanan temelsiz iddiaların Türk devlet geleneğinde ve siyasetinde yeri olmadığı gibi bu tür tutumların milletimizde de hiçbir karşılığı yoktur." diye konuştu.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun 'yolsuzluk' iddialarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in açıklamalarının talihsiz, ahlak sınırlarını zorlayıcı ve devlet geleneğine uygunsuz olduğunu ifade eden Oktay, açıklamaları taaccüple takip ettiğini bildirdi.

"Hiçbir karşılığı yoktur"

Oktay, şu ifadeleri kullandı:

İftiraya dayanan temelsiz iddiaların Türk devlet geleneğinde ve siyasetinde yeri olmadığı gibi bu tür tutumların milletimizde de hiçbir karşılığı yoktur. Bu çerçevede demokrasi ve devlet geleneğimizin üzerine hassasiyetle titremek, vazifemin bir parçası ve görev ahlakımın bir gereğidir. TBMM’nin ve halkımızın onay verdiği Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde devleti ve milleti şahsında temsil eden ve yetkilerini halkın hür iradesinden alan Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle Cumhurbaşkanı Yardımcılığını yürütüyor olmak, devlete ve millete hizmet etmek en büyük şereftir.

Ne olmuştu?

Salı günü partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, online eğitimde yaşanan sorunları dile getirirken Türkiye’nin yetersiz alt yapısına dikkat çekmişti:

Neden internet altyapımız yok? Turgut Özal, büyük bir yatırımla Türk Telekom'u kurdu. Ama AK Parti iktidarı Türk Telekom'u Hariri ailesine sattı. O aile parayı da Türk bankalarından çekti. Sonra bu aile paraları ödemedi ve kaçtı. “Ben ödemiyorum” dedi, “Al Türk Telekom da senin olsun” dedi. Dünyanın en büyük kazığını yedik. Yapmadılar, alt yapıyı yapmadılar. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2018’e kadar da başkan yardımcısıydı Türk Telekom’da. Hortumculuğun başkan yardımcısıydı.”

Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarının ardından Twitter hesabından bir paylaşımda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, şu ifadeleri kullandı: Kişi kendinden bilir işi. Kılıçdaroğlu’nun ki de o hesap… Milletimiz gerçek hortumcunun kim olduğunu SGK’dan bilmektedir…

Bu sözler üzerine bir basın açıklaması yapan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “Bir atanmış olarak, ana muhalefet partisinin liderine hadsiz ithamlarda bulunuyor” diyerek, şunları söyledi:

Kemal Kılıçdaroğlu, SSK’yı batırdı, diyor. Sanki ülkenin kurumlarının hesabı genel müdürlerden sorulurmuş gibi. Sayın Kılıçdaroğlu dönemi SSK açığı dört milyar lira, şimdi dört yüz milyar lira. Sizin dönemizdeki açık yüz kat fazla, yüz kat.

Sayın Oktay, Yimpaş’ı bu millet unutmaz. Almanya’daki gurbetçilerimizden on milyon doların üzerinde bir parayı hiç ettiniz. O sırada Yimpaş’ın yönetim kurulu üyesi Sayın Oktay? Gurbetçilerin el emeğiyle kazandıkları markları toplayıp burada batırmışlar. Gerçek bir soruşturma olsaydı Sayın Oktay cezasını çekiyor olurdu.

Hariri ailesine Türk Telekom’u satarlarken Fuat Oktay iş başındaydı. Hariri ailesi Türk Telekom’u bizim bankalarımıza rehin gösterip kredi alıyorlar. Hariri ailesi parayı ödemeyip kaçtığında görevdeydiniz Sayın Oktay?