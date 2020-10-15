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Kamu kurumlarında mesai saatleri yeniden düzenlendi

İhlas Haber Ajansı

KAYSERİ Valiliği yaptığı duyuru ile kamu kurumlarındaki mesai saatlerinin yeniden düzenlendiğini duyurdu. Kamu kurumlarında mesai saat 08:30'da başlayacak.

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Kayseri Valiliği tarafından konu hakkında yapılan açıklama şu şekilde:
"657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 100'üncü maddesi gereğince; İlimizde mesai saatlerinin 19.10.2020 tarihinden itibaren aşağıda belirtilen şekilde uygulanması uygun görülmüştür.

Özel Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklere göre çalışma saatlerinin farklı olarak düzenlenmesi zorunlu olan kamu kurum ve kuruluşlarına ait hükümler saklıdır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÇALIŞMA SAATLERİ

Sabah : 08.30 - 12.00 Öğleden Sonra : 13.00 - 17.30

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