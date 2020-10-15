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Bakan Süleyman Soylu'dan son dakika açıklamalar işte ülkesine dönen Suriyeli sayısı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu son dakika açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin orada, burada ne işi var?' şeklindeki eleştirilere yanıt veren Soylu, Libya'ya gidiyoruz, 'Libya'da ne işin var? Suriye'de ne işin var? Doğu Akdeniz'de ne işin var? Keşke bir işimiz olmasaydı' "dedi. Soylu ayrıca, ülkesine dönen son Suriyeli sayısını açıkladı.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Türkiye'nin orada ne işi var?' diye eleştirenlere yanıt verdi. Soylu, 'Türkiye'nin orada ne işi var?' diye düşünenlere anlatıyorum. Libya'ya gidiyoruz, 'Libya'da ne işin var? Suriye'de ne işin var? Doğu Akdeniz'de ne işin var? Keşke bir işimiz olmasaydı' dedi. 

Bakan Soylu, şunları söyledi;

"21. yüzyılın gelişmiş medeniyetleri ne yazık ki Orta Doğu'da istikrarsızlığa ve teröre senaristlik ve rejisörlük yapmaktadır." 

"DEAŞ-PKK ve bunların uzantılarına karşı kurduğumuz saha baskısı, içerde terörle mücadelemiz, güvenliğimizin esas itibarıyla sınırlarımızın ötesinde başladığını net şekilde ortaya koymuştur. 

Bunu 'Türkiye'nin orada ne işi var?' diye düşünenlere anlatıyorum. Libya'ya gidiyoruz, 'Libya'da ne işin var? Suriye'de ne işin var? Doğu Akdeniz'de ne işin var? Irak'ta ne işin var?' Keşke bir işimiz olmasaydı." 

414 bin 61 Suriyeli ülkesine döndü

İçişleri Bakanı Soylu ülkesine dönen Suriyeliler ile ilgili olarak şunları kaydetti:

Sınır ötesi harekatlarımızla oluşturulan güvenlik sayesinde, bugüne kadar 414 bin 61 Suriyeli gönüllü olarak ülkesine döndü.

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