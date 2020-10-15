17 ilde operasyon! Müstehcen görüntü ve mesaj paylaşan 13 kişi tutuklandı

Polisin "çocuğun cinsel istismarı" suçu kapsamında yürüttüğü başka bir çalışmada bir şüpheliyi gözaltına aldığı, şüphelinin bilgisayarında yapılan incelemede bir uygulama üzerinden grup oluşturduklarını belirlemesi üzerine çalışmayı derinleştirdiği öğrenildi.