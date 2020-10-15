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Yeni koronavirüs tedbiri! Mardin'de uygulamalı ders ve stajlar durduruldu

MARDİN'de koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulamalı ders ve stajların ikinci bir duyuruya kadar durdurulduğu belirtildi.

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Koronavirüs vaka sayıları artmaya devam ederken birçok ilde de yeni tedbirler alınmaya devam ediyor. Mardin'de İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüs tedbirlerini görüşmek üzere Vali Mahmut Demirtaş başkanlığında toplandı.

Uygulamalı ders ve stajlar durduruldu

İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı sağlık tesislerinde beceri eğitimi ve ders uygulaması yapacak olan öğrencilerin, hastaneler ve diğer sağlık kurumlarında sosyal hareketliliği, sağlık personeli ve hastalarla teması ve bunlara bağlı bulaş riskini artırabileceği düşünüldüğünden koronavirüs tedbirleri kapsamında, kentte lise ve üniversite öğrencilerinin mesleki beceri eğitimlerinin, uygulamalı ders ve stajların ikinci bir karara kadar yapılmamasına karar verildi.

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