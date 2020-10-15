Tokat'ta haberlerden gördü kanserden ölen eşinin vasiyeti için harekete geçti

TOKAT'ta kanserden ölen Fatmanur Zengin, hayatını kaybetmesi halinde kendisi için toplanan yardım paralarını başka bir kanser hastasına verilmesini vasiyet etti. Öğretmen Ahmet Zengin de, mide kanserine yakalanıp tedaviye rağmen hayatını kaybeden eşinin vasiyetini yerine getirdi, haberlerden gördüğü kadına 20 bin lirayı teslim etti.

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Zile ilçesinde yaşayan Fatmanur Zengin 2,5 yıl önce mide kanseri olduğunu öğrendi. Uzun süre tedavi gören 2 çocuk annesi Fatmanur öğretmen 15 ay önce kanser hastalığına yenik düşerek hayatını kaybetti. Hastalığı sırasında öğretmen arkadaşları Fatmanur öğretmenin tedavisinde kullanılmak üzere yardım kampanyası düzenledi.

Düzenlenen kampanyada yaklaşık 20 bin lira para toplandı. Fatmanur Zengin, öğretmen olan eşi Ahmet Zengin'e hayatını kaybetmesi halinde yardım paralarını kendisi gibi kanser tedavisi gören birine vermesini vasiyet etti.

Rahim kanseri kadını gördü harekete geçti

Eşinin vefatından sonra araştırma yapan Ahmet Zengin, Tokat'ın Turhal ilçesinde rahim kanseri hastalığıyla mücadele eden Saliha Laçinyurt'un (41) durumunu haberlerden öğrendikten sonra harekete geçti. Zengin, eşinin vasiyetini yerine getirmek için toplanan 20 bin lirayı, aylık 52 bin TL değerinde ithal ilaçlar kullanması gereken Laçinyurt'a gönderdi.

Kemoterapi ve ışın uygulamaları sonuç vermedi

Kanser tedavisi gören Saliha Laçinyurt'u daha sonra ziyaret eden Ahmet Zengin, "Eşimin kanser olduğunu öğrendiğimizde gerekli araştırmaları yaptık. Mide kanseri olduğunu öğrendik ve tedavi süreci başladı. Midesi alındıktan sonra kemoterapi ve ışın tedavisi gördü. Tedavilerinden sonuç alınamayınca hocalarımızın tavsiyesi üzerine başka tedavilere yöneldik. Tümör tedavilere yanıt vermeyince ithal ilaç kullanmamız gerekti. 1 yıl 3 ay önce eşimi mide kanserinden kaybettik." dedi.

Zengin sözlerine şöyle devam etti: Bu ithal ilaç ve tedavisi masraflı olduğu için kendi imkanlarımla karşılamaya çalıştım. Zile'de ben ve vefat eden eşim öğretmen olarak görev yapıyorduk. Öğretmen arkadaşlarımız ithal ilacı karşılamak için kampanya başlattılar. Kampanya ile belli bir miktar destek verdiler. Biz tedavi sürecinde bu toplanan parayı kullandık. Eşimin tedavi sonrası bu paranın başka bir hasta için kullanılması vasiyeti vardı. Ben de eşimin son vasiyetini yerine getirmek için mücadele verdim. Sizlerin sayesinde böyle bir hayra vesile olabildiğimiz için çok şükür.

"Eşim için toplanan parayı yine başka bir hastaya ulaştırabildiğimiz için çok mutluyum. Öğretmen arkadaşlarımı da 2'nci bir yardıma vesile ettiğim içinde ayrı bir mutluluk ve gurur duyuyorum. Saliha hanıma da Allah'tan şifalar diliyorum. Çok geçmiş olsun"

"Bizim için çok güzel bir davranış"

Ahmet Zengin'e teşekkür eden İbrahim Laçinyurt ise, "Ahmet beyin yaptığı bizim için çok güzel bir davranış. Allah yaptığı her hayır için razı olsun. Kendisine ve öğretmen arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Eşinin son vasiyetini de yerine getirdiği için çok minnettarız" diye konuştu.