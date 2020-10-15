Enerji Bakanlığı'ndan 'müjdeler olsun' paylaşımı: O haber, o gemi geldi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 'müjdeler olsun' etiketiyle Fatih sondaj gemisinin fotoğrafını paylaştı ve "O haber, o gemi geldi" notunu düştü.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin TBMM grup toplantısında, "Fatih sondaj gemimizin keşfettiği 320 milyar metreküplük doğal gaz rezervinin haberi milletimizi adeta sevince boğmuştur. Bu gemimizin halen süren sondaj çalışmalarından da yeni müjdeler geliyor. İnşallah cumartesi günü Fatih sondaj gemimize giderek hem çalışmaları bizzat yerinde görecek hem de yeni rezerv miktarını açıklayacağız" açıklaması yapmıştı.

"O haber, o gemi geldi"

Twitter hesabından açıklama yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Fatih sondaj gemisinin fotoğrafını 'müjdeler olsun' etiketiyle paylaştı. Açıklamada, "O haber, o gemi geldi" ifadelerine yer verdi.