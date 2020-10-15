Kırmızı Oda Evrim Alasya ayrılıyor mu 7. bölümde ölüyor mu?

İlk bölümü ile seyirciyi gözyaşları içinde ekrana kilitleyen TV8'in son dizi bombası Kırmızı Oda'dan gelen haberler üzdü. Dizinin hikayesi ve performansı ile en dikkat çeken karakteri olan Meliha hakkında ortaya atılan iddia sosyal medyanın da gündemi oldu. Peki Evrim Alasya diziden ayrılıyor mu?

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Psikiyatrist Gülseren Budayıcıoğlu'nun yaptığı terapiler sonucu, gerçek hayatta yaşanan olayları hikayeleştirip beyaz cama uyarladığı TV 8'in rekor kıran dizisi Kırmızı Oda cuma günlerine adını yazdırdı. Karşısında yıllardır ekranda olan sıkı rakipleri olsa da ilk bölümden reyting listesinin zirvesine oturmayı bildi.

Cuma akşamları ekrana gelen dizi gerçek, yaşanmış hikayeleri anlatıyor. Seyircinin diziyi bağrına basmasının nedeni ise her karakterin günlük hayatta karşımıza çıkıyor olması. Dizide özellikle öyle biri var ki, hikayesi kadar oyunculuğu da yüreklere işliyor...

Daha önce birçok dizide oynamasına rağmen Kırmızı Oda'da Meliha karakteri ile yıldızını iyice parlatan Evrim Alasya, her hafta alkış toplayan oyunculuğu ile sosyal medyanın da en çok konuşulan ismi oluyor.

6 bölümdür dizinin başrol oyuncularından biri olan Evrim Alasya hakkında ortaya atılan bir iddia ise hayranlarını üzdü. Bölüm sonunda bir tekneden atlamak üzere olan Meliha'nın ilerleyen bölümlerde hikayesinin bittiği için olmayacağı öne sürüldü.

6. bölümün sonunda boğazın serin sularına atlamak üzereyken yangında kaybettiğini sandığı kızının ortaya çıkması ile şok olan Meliha'nın kaderi de 16 Ekim Cuma akşamı yayınlanacak yeni bölüm ile belli olacak.

Meliha diziden ya ölerek ayrılacak ya da kızına kavuşması ile Kırmızı Oda'daki hikayesi sona erecek. Ayrıca oyuncu Evrim Alasya'nın Şahmeran adlı bir dizi ile anlaştığı da gelen haberler arasında.

Şahmeran dizisi için daha önce Deniz Çakır'ın adı geçmişti fakat yaşanan son olaydan ve yaptığı bazı açıklamalardan dolayı Deniz Çakır'ın adının silindiği yerine ise Evrim Alasya'nın geldiği yine diğer kulis bilgileri arasında.

Peki Güneşin Kızları dizisi ile birçok kişinin tanıdığı şimdilerde Kırmızı Oda dizisi ile yıldızı yeniden parlayan oyunvu Evrim Alasya kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde rol aldı birikte bakalım...

Evrim Alasya 41 yaşında ve aslen İzmirli. Dokuz Eylül Üniversitesi tiyatro bölümü mezunu. Oyunculuğa ilk olarak 1999 yılında Pınar Çocuk Tiyatrosu'nda başladı.

Birçok farklı projede yer alan Alasya, asıl çıkışını Muhteşem Yüzyıl dizisiyle yakaladı. Çimentaş spor Kulübü’nde Ulusal ve uluslararası yarışmalara katılan lisanslı sporcuydu.

Beş yaşındayken ritmik jimnastiğe başlayan Evrim Alasya, lise yıllarında başarılı bir ritmik jimnastikçiyken tiyatroya gönül vererek 1997 yılında bitirdiği liseden sonra Konak Belediye Tiyatrosu’nun kursuna kaydını yaptırdı.

Evrim Alasya, 2 yıl sonra da girdiği İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Konservatuar bölümünün ardından 2003 yılında Pınar çocuk tiyatrosuyla mesleğe başladı.

Evrim Alasya, dizi oyunculuğuna bir dönemin en çok izlenen dizisi “Bir İstanbul Masalı”nda küçük bir rolde oynayarak başladı. Dizinin başrollerinde Mehmet Aslantuğ, Ahu Türkpençe, Çetin Tekindor, Altan Erkekli, Arsen Gürzap, Vahide Perçin, İsmail Hacıoğlu, Ozan Güven oynamıştı.

Evrim Alasya, 2010 yılında Gönülçelen dizisinin cilveli şarkıcısı “Balçiçek” rolünü canlandırırken Tuba Büyüküstün, Cansel Elçin, Onur Saylak, Günay Karacaoğlu, Ayda Aksel, İlhan Şeşen, Yasemin Çonka, Begüm Kütük Yaşaroğlu ile birlikte oynadı.