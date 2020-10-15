Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov istifa etti

Geçen hafta yapılan seçim sonrası karışan Kırgızistan'da sular durulmuyor. Ülkenin Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov istifa etti.

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Son dakika gelişmesine göre; Geçtiğimiz hafta yapılan seçim sonrası karışan Kırgızistan'da sular durulmuyor. Ülkenin Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov istifa etti.

Kırgızistan’da 4 Ekim'de 16 siyasi partinin katılımı ile yapılan parlamento seçimlerinin sonuçları açıklanınca barajı geçemeyen siyasi partilerin üyeleri ve taraftarları tarafından seçim sonuçları protesto edilmişti.

Yaklaşık bir hafta süren gösterilerde cezaevinde bulunan eski milletvekili Sadır Caparov çıkartılmış ve 6 Ekim’de Dostluk Otelinde gerçekleştirilen toplantıda Başbakanlık görevine aday gösterilmişti. 10 Ekim’de Cumhurbaşkanlığı Konutu’nda düzenlenen olağanüstü Meclis toplantısında Sadır Caparov’un başbakanlığı ve kabinesi onaylanmıştı.

Daha sonra toplantıya 51 milletvekilinin hazır bulunduğu ve 10 milletvekilinin vekaletname gönderdiği, çoğunluğun toplanmadığı iddia edilerek Caparov’un başbakanlığı konusunda itirazlar gelmişti. Başbakan adayı ve kabine üyelerinin onaylanması için en az 61 milletvekilinin oylamaya bizzat katılması gerektiği kaydedilmişti.

Cumhurbaşkanlığı Konutu’nda toplanan milletvekilleri, Caparov’un başbakanlığını, hükümet programı ve üyelerini onaylarken, Cumhurbaşkanı Ceenbekov da ilgili kararnameyi imzaladı.