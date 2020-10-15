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Altının gram fiyatı 484 liradan işlem görüyor! 15 Ekim altın fiyatları

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 484,3 liradan işlem görürken çeyrek 794 lira, cumhuriyet altını ise 3.237 liradan satılıyor.

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Önceki gün, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 483,6 liradan tamamladı. Gram altın, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 484,3 lira seviyesinden işlem görüyor.

Çeyrek ve cumhuriyet altınında durum 

Çeyrek altın 794 lira, cumhuriyet altını da 3.237 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu sıralarda 1.896 dolar seviyesinde bulunuyor.

Risk iştahını azalttı

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle Avrupa'da artan tedbirler ve ABD'deki teşvik paketi görüşmelerine ilişkin olumsuz haber akışının risk iştahını azalttığını, bu durumun da altının ons fiyatını desteklediğini bildirdi.

1.940 dolar direnç konumunda

Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ile New York Fed İmalat Endeksi'nin takip edileceğini ifade eden analistler, jeopolitik gelişmelerin de yatırımcıların odağında bulunduğunu söyledi. Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.880 doların destek, 1.940 doların direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

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