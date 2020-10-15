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Derby County, Colin Kazım'ı deneme idmanlarına çıkarıyor

Colin Kazım, İngiltere ekiplerinden Derby County tarafından denemeye alındı. Türk futbolunun bilinen isimlerden olan Kazım, çıktığı antrenmanlarda teknik heyeti ikna ederse formayı sırtına takacak.

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Son olarak Meksika’nın Pachuca ekibinde forma giyen Colin Kazım, sözleşmesinin sona ermesinin ardından boşa çıkmıştı. Daily Mail’in haberine göre 34 yaşındaki oyuncu bir süredir İngiltere Championship ekiplerinden Derby County ile antrenmanlara çıkıyor.

Sezona iyi başlayamayan ve gol yollarında zorlanan Derby’nin hücumdaki opsiyonlarını artırmak istediği ve bu yüzden Kazım’ı denemeye aldığı kaydedildi.

Eğer deneyimli ismin performansı yeterli bulunursa sözleşme imzalanacak.

A Milli Takımımızla 37 maça çıkan Colin Kazım, ülkemizde Fenerbahçe, Galatasaray ve Bursaspor formaları giymişti.

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