Gazi devletten alacağı milyonluk tazminatı istemedi! Devletin parasına dokunulmaz

Taburcu olduktan sonra Trabzon’a yerleşen Erduran’a, 'gazilik' unvanı ile 22 yıllık askeri görevinden malulen emekli edilerek 160 bin TL tazminat verildi. Erduran, 2017 yılında ise avukatı aracılığıyla 120 bin TL talepli maddi- manevi tazminat davası açtı.