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Galatasaray'da Falcao yolcu! Gideceği takım şimdiden belli

Galatasaray'da henüz tam olarak bekleneni veremeyen Falcao'nun devre arasında ABD'ye transfer olacağı

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Cimbom'da beklenen seviyeye bir türlü ulaşamayan Radamel Falcao için yeni bir iddia konuşuluyor. Devre arasına kadar G.Saray'da sergileyeceği performans Kolombiyalı yıldızın kaderini şekillendirecek. Yıldız forvetin performansını yükseltip gol yollarında etkili olamaması halinde Ocak ayında ABD ekiplerinden Inter Miami'ye transferi gündeme gelecek. 

Radamel Falcao, Galatasaray forması ile çıkışa geçemezse kariyerini ABD'de sürdürecek. Sezon başında Inter Miami kulübünden aldığı teklifi hem pandemi hem de eşinin doğum yapacak olması nedeniyle değerlendirmeyen Radamel Falcao için ABD yolu açık.

Eşi Lorelei Taron'un hamileliği nedeniyle seyahat engelinin bulunması ve İstanbul'da doğum yapacağı için Amerika seçeneğini temmuz ayında değerlendirmeye almayan Kolombiyalı golcü için Ocak ayında ayrılık ihtimalinin bir hayli yüksek olduğu ortaya çıktı.

Gidişata göre karar verecek
Bu sezona 3 gol, 1 asistlik performans ile giren Falcao son haftalardaki futbolu ile yine eleştirilerin hedefi oldu. Yıldız golcünün grafiğini yükseltememesi, gollerini atamaması halinde ocak ayında Inter Miami'ye transferini gündemine alacağı belirtildi. David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami'nin halen Falcao'yu kadrosuna katmak istediği, Kolombiyalı oyuncunun ise Galatasaray'daki gidişata göre karar vermeyi planladığı ifade edildi. 

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