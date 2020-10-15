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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli açıkladı!Tarımsal desteklere yeni düzenleme

Tarımsal destekler ile ilgili yeni bir düzenleme yapıldığını söyleyen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli "2 bin liranın altında destek almayacak kimse kalmayacak" dedi.

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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli bakanlığın himayesinde, Turkuvaz Medya Grubu ve Para Dergisi tarafından yeni 10 yılda Türkiye tarımının yol haritasına katkı sağlamak amacıyla düzenlenen "Tarım Ormanın Geleceği Zirvesi" programına katıldı.

Tarımsal destekler ile ilgili yeni bir düzenleme yapıldığını söyleyen Pakdemirli, "2 bin liranın altında destek almayacak kimse kalmayacak şekilde bir düzenleme yaptık. Şimdilik ilk sene önümüzdeki yıl 2 bin liranın altında destek alanları bir sonraki yılın bütçesinden 2 bin liraya tamamlanacak şekilde formülize ettik."dedi.

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