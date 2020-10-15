Cristiano Ronaldo'nun ablası: Dünyayı aptal yerine koymayı bırakın

Dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo, koronavirüse yakalanmıştı. Efsane ismin ablası Katia Aveiro, koronavirüsün en büyük sahtekarlık olduğunu ifade ederek 'Dünyayı aptal yerine koymayı bırakın' diye ekledi.

Abone ol

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'ta forma giyen Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo’nun ablası Katia Aveiro, kardeşine yönelik bilinen aşırı korumacılığını bir üst seviyeye çıkardı.

Instagram hesabı üzerinden kardeşinin fotoğrafını paylaşan Aveiro,“Eğer dünyayı uyandırması gereken kişi Cristiano Ronaldo ise o zaman bu Portekizlinin gerçekten Tanrı'nın elçisi olduğunu söylemeliyim” ifadelerini kullandı.

'En büyük sahtekarlık'

Artık Kovid-19 salgınına inanmadığını ima eden 44 yaşındaki Aveiro, “Bu salgına, benim gibi, testlere ve önlemlere çok inanan binlerce insan bunun bugüne kadar gördüğüm en büyük sahtekarlık olduğunu benim gibi anlayacak" dedi.

'Dünyayı aptal yerine koymayı bırakın'

Aveiro, “Bugün bir yerde okuduğum ve kesinlikle katıldığım bir söz: 'Dünyayı aptal yerine koymayı bırakın.' Gözünüzü açın lütfen" diye ekledi.