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Ağrı'da korkutan deprem! AFAD şiddetini açıkladı

İhlas Haber Ajansı

Ağrı'da meydana gelen deprem kısa süreli paniğe neden oldu.

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Ağrı'da saat 11.18 sularında 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre; merkez üssü Ağrı'nın Eleşkirt ilçesine bağlı Güneykaya köyü olan depremin yerin 11.35 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi. 3.6 şiddetinde olan depremde can ve mal kaybı yaşanmazken, vatandaşlar arasında kısa süreli panik yaşandı.

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