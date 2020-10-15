Ağrı'da evde otururken hayatının şokunu yaşadılar! Tavandan bir anda düşmeye başladılar

Koçak konuşmasının devamında "Şu anda yılanlar burada var. Duvarların arasına girmişler. 3-4 gündür çalışma yapıyoruz. Varsa diğer yılanları da çıkaralım diye. Akşam eve gittiğimizde de duvarların üstüne çıkıyor yılanlar. Onları fark edip dışarı çıktığımızda da hemen deliklere giriyorlar. Bu sorunumuzun çözülmesi için yetkililerden bir yardım bekliyoruz" ifadelerini kullandı.