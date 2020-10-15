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Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan Dağlık Karabağ itirafı: Kaybımız çok fazla

ERMENİSTAN Başbakanı Paşinyan, Dağlık Karabağ'daki çatışmalara ilişkin verdiği röportajda Ermeni ordusunun çok ciddi kayıplar verdiğini itiraf etti.

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Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki şiddetli çatışmalar günlerdir devam ediyor.

İşgal altındaki Dağlık Karabağ'daki çatışmalara ilişkin Ermenistan tarafından itiraf gibi bir açıklama geldi.

Özel bir röportaj veren Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, çatışmalarda çok fazla kayıplarının olduğunu aktardı.

Paşinyan, çatışmaların başladığı 27 Eylül tarihinden beri ölen Ermenistan askerlerinin ailelerine başsağlığı diledi.

Nikol Paşinyan, "Bu bir çaresizlik açıklaması değil. Bu bilgiyi paylaşıyorum çünkü halkımıza doğru bilgileri vermek istiyorum. Kazanmalıyız, yaşamalıyız, tarihimizi yazmalıyız. Kahramanca mücadeleyle tarihimizi yazıyoruz." ifadeleriyle açıklamasına devam etti.

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