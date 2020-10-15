KYK burs başvurusu yapma 2020 e devlet KYK burs başvuru ekranı

KYK 2020-2021 eğitim yılı için burs başvurularını ne zaman almaya başlayacağı şu günlerde öğrencilerin gündeminde. Geçen sene ekim ayın içinde başlayan KYK burs başvuruların yakın zamanda açıklanması bekleniyor. KYK yurt başvuruları e devlet üzerinden de yapılacak. İşte KYK burs başvuru hakkında merak edilenler...

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KYK burs başvuruları hakkında henüz yetkili bir ağızdan resmi bir açıklama gelmedi. Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun ekim ayı içinde KYK burs başvuru sürecini başlatması bekleniyor. Peki, 2020 KYK burs başvurusu ne zaman alınacak ve nereden yapılacak? İşte, KYK burs başvurusu hakkında detaylı bilgiler

Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun (KYK) 2020-2021 eğitim yılı için burs başvurularını ne zaman almaya başlayacağı merak ediliyor. Ekim ayının gelmesiyle birlikte araştırmalarına hız veren üniversiteliler, burs ve kredi başvuruları için, e-Devlet'ten başvuru ekranının açılmasını bekliyor. Peki, KYK burs başvurusu ne zaman?

Kimlere burs verilecek: Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir.

Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.

Öncelikli burs kimlere verilecek: KYK'ya burs başvurusu yapan bazı kişilerin diğer vatandaşlara göre önceliği bulunuyor. İşte, burs almada önceliği olan kişiler;

Şehit, gazi çocukları, anne ve babası vefat edenler, tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınan sağlık kurulu raporu ile yüzde 40 ve üzerinde engelli olduğunu belgelendirenler, lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı yetiştirme yurtlarında barınarak tamamlayanlar, Darüşşafaka Lisesinden mezun olanlar ve milli sporcular ilgili belgeleri ibraz ettikleri takdirde KYK bursundan öncelikli olarak faydalanacak.

2020 burs başvurusu ne zaman:

KYK burs başvuru tarihleri ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz yıl 21 Ekim Pazartesi günü saat 23.59’a kadar devam eden burs başvuruları, e-Devlet üzerinden alındı.

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’nce her yıl ağustos ayı itibarıyla alınan yurt başvurularının, bu yıl yaşanan olağanüstü süreç sebebiyle Yükseköğretim Kurulu’nun açıklayacağı akademik takvime göre belirleneceği ve kamuoyuyla paylaşılacağına işaret edildi. YÖK üniversitelere gönderdiği yazıda, akademik takvimin 1 Ekim'den sonra planlanması gerektiğini bildirdi.

Konuya dair ayrıntılar netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.