İngiltere'de gizli kaynak sızdırdı! Nükleer denizaltında büyük rezalet
2017 yılında, adı bir değil tam üç skandalla anılan İngiliz donanmasına ait nükleer denizaltı HMS Vigilant, yine dünyanın gündemine oturdu. Gizli kaynak tarafından sızdırılan bilgi ülkede bir skandalın ortaya çıkmasını sağladı.
İngiliz donanmasına ait denizaltı HMS Vigilant'ın adı, geminin personeli ile kaptanı arasında yaşanan ilişki skandalıyla lekelenmişti. Geminin 41 yaşındaki kaptanı Stuart Armstrong'un 25 yaşındaki kadın asteğmen Rebecca Edwards ile ilişki yaşadığı ortaya çıkmış, rezalet tüm dünyada manşetlere çıkmıştı.
Ülkede askeri yasalara göre aynı gemide yer alan personelin cinsel ve aşk ilişkisi yaşaması kesinlikle yasak olduğu için, hemen olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı.
Soruşturma kapsamında kaptan Armstrong’un görevinden uzaklaştırıldığı belirtilirken, olayın daha da büyük ölçekli olduğu ortaya çıkmıştı.
İkinci kaptan olarak görev yapan Michael Seal’ın da başka bir kadınla ilişki içerisinde olduğu ortaya çıkınca, Seal'ın da görevden uzaklaştırılmasına karar verilmişti.