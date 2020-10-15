Valilik duyurdu! Kayseri'de kamu kurumlarında mesai saatlerine düzenleme

KAYSERİ Valiliği yaptığı duyuru ile kamu kurumlarındaki mesai saatlerinin yeniden düzenlendiğini duyurdu.

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Kayseri'de kamu kurumlarında mesai saat 08:30'da başlayacak. Valilik yaptığı yeni saat düzenlemesine ilişkin bir açıklama yaptı.

Kayseri Valiliği tarafından konu hakkında yapılan açıklama şu şekilde:

"657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 100'üncü maddesi gereğince; İlimizde mesai saatlerinin 19.10.2020 tarihinden itibaren 8:30 olarak uygulanması uygun görülmüştür.

Özel Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklere göre çalışma saatlerinin farklı olarak düzenlenmesi zorunlu olan kamu kurum ve kuruluşlarına ait hükümler saklıdır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.