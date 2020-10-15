Hatice Tusu olayı nedir Didim'deki Hatice Tusu kimdir?

Hatice Tusu'nun oğlu annesini bulmak için Müge Anlı'ya başvurunda şok eden gerçek ortaya çıktı. Hatice Tusu koroda tanıştığı sevgilisi Suat Aksoy tarafından katledildi ve cansız bedeni günler sonra bulundu. Bu haberin ardından birçok vatandaş Hatice Tusu kimdir, kaç yaşında, katili olan sevgilisi kim araştırması yaptı.

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10 Ekim'den beri kayıp olan Hatice Tusu'dan kahreden haber geldi. Emeli hemşire olan 50 yaşındaki Hatice Tusu Didim'de koroda tanıştığı sevgilisi Suat Aksoy tarafından katledilerek öldürüldü. Bu haberin ardından birçok vatandaş Hatice Tusu olayı nedir, Hatice Tusu kimdir araştırması yapmaya başladı. İşte Hatice Tusu olayı ve merak edilenler..

Hatice Tusu, Aydın'ın Didim ilçesinde 10 Ekim Cumartesi gününden bu yana kayıptı. Müge Anlı'nın aradığı emekli hemşirenin cansız bedeni ise polis ekiplerinin çabaları sonucu bulundu. Peki, Hatice Tusu'nun katili kim? İşte, Hatice Tusu cinayeti hakkında detaylar...

Hatice Tusu kimdir: Tusu, 59 yaşında ve emekli hemşiredir. 10 Ekim Cumartesi gününden bu yana kendisinden haber alınamayan Tusu'nun erkek arkadaşı Suat A. tarafından cinayete kurban gittiği öğrenildi. Hatice Tusu'nun cansız bedeninin bulunduğu yeri de Suat A. itiraf etti.

Hatice Tusu, Aydın'ın Didim ilçesinde yaşıyor ve Görkem Öner adında bir oğlu olduğu biliniyor.

Hatice Tusu olayı nedir: Didim ilçesinde geçen 10 Ekim Cumartesi günü ortadan kaybolan emekli hemşire Hatice Tusu'nun oğlu Görkem Öner, polise kayıp başvurusu yaptı. Tusu'nun otomobili, evinin 2 sokak arkasında bulundu. Ayrıca Tusu'nun cep telefonunun da aracın torpido gözünde olduğu anlaşıldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayı aydınlatmak için harekete geçerek ilçedeki çok sayıda güvenlik kamerasını inceledi.

Tusu'yu tanıyanların da ifadesine başvuran polis, emekli hemşirenin son görüldüğü kişi olan Suat A.'yı, Denizli Sitesi mevkiinde bulunan bir kafeteryada yakaladı. Suat A. ilk ifadesinde, Tusu ile birlikteliğinin olduğunu, emekli hemşirenin kendisini terk etmek istemesi üzerine tartıştıklarını, boğazına sarıldığını, öldüğünü anlayınca cesedini Hisar Mahallesi Sağtur bölgesindeki araziye gömdüğünü söylediği öğrenildi.

Hatice Tusu bulundu mu: Erkek arkadaşı olduğu öğrenilen Suat A.'nın ifadesine yönelik hareket eden polis, Hatice Tusu'nun cansız bedenini belirtilen yerde buldu. Tusu'nun bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Suat A. ise adliye sevk edildi.