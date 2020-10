Ermenistan Terter'de mezarlığı vurdu: 3 ölü, 3 yaralı

Konuya ilişkin açıklamayı Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Twitter hesabından yaptı.

Ermenistan'ın, Terter'deki bir mezarlığı "kasıtlı olarak" hedef aldığını belirten Hacıyev, burada 3 sivilin öldüğünü, 3 sivilin ise yaralandığını söyledi.

"Ateşkesin arkasına gizlenerek terör politikası yürütüyor"

Hacıyev, Ermenistan'ın, insani ateşkesin arkasına gizlenerek terör politikası yürüttüğünü; Azerbaycan'ın ise sivilleri koruma hakkını saklı tuttuğunu savundu.

Now: In Tartar city as a result of Armenia's deliberate attack to graveyard 3 civilians killed and 3 seriously wounded.



Armenia hiding itself behind humanitarian truce pursues policy of terror against civilians. Azerbaijan reserves it's sovereign right to protect its civilians