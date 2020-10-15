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Ermenistan Terter'de mezarlığı vurdu: 3 ölü, 3 yaralı

Son dakika gelişmesi! Ermenistan, Terter kentinde sivilleri hedef aldı. Yapılan açıklamada 3 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı belirtildi.

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Konuya ilişkin açıklamayı Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Twitter hesabından yaptı.

Ermenistan'ın, Terter'deki bir mezarlığı "kasıtlı olarak" hedef aldığını belirten Hacıyev, burada 3 sivilin öldüğünü, 3 sivilin ise yaralandığını söyledi.

"Ateşkesin arkasına gizlenerek terör politikası yürütüyor"

Hacıyev, Ermenistan'ın, insani ateşkesin arkasına gizlenerek terör politikası yürüttüğünü; Azerbaycan'ın ise sivilleri koruma hakkını saklı tuttuğunu savundu.

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