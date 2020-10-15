Ermenistan Terter'de mezarlığı vurdu: 3 ölü, 3 yaralı
Son dakika gelişmesi! Ermenistan, Terter kentinde sivilleri hedef aldı. Yapılan açıklamada 3 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı belirtildi.Abone ol
Konuya ilişkin açıklamayı Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Twitter hesabından yaptı.
Ermenistan'ın, Terter'deki bir mezarlığı "kasıtlı olarak" hedef aldığını belirten Hacıyev, burada 3 sivilin öldüğünü, 3 sivilin ise yaralandığını söyledi.
"Ateşkesin arkasına gizlenerek terör politikası yürütüyor"
Hacıyev, Ermenistan'ın, insani ateşkesin arkasına gizlenerek terör politikası yürüttüğünü; Azerbaycan'ın ise sivilleri koruma hakkını saklı tuttuğunu savundu.
Now: In Tartar city as a result of Armenia's deliberate attack to graveyard 3 civilians killed and 3 seriously wounded.— Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) October 15, 2020
Armenia hiding itself behind humanitarian truce pursues policy of terror against civilians. Azerbaijan reserves it's sovereign right to protect its civilians