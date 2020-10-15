Aliyev'den Fransız sunucunun 'Kaç Türk İHA'nız var' sorusuna dikkat çeken yanıt

France 24 kanalına konuşan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Fransız muhabirin "Kaç tane Türk drone'unuz var?" sorusuna gülerek "Yeterince var" yanıtını vermesi dikkatlerden kaçmadı.

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France 24 televizyonuna demeç veren Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye'nin Azerbaycan'a tedarik ettiği İHA'ların Dağlık Karabağ'da süren çatışmalardaki rolünü anlattı.

Aliyev, "Bunlar çok modern ve gelişmiş silahlar. Sadece Türkiye'den aldığımız İHA'lar yardımıyla Ermeni ordusunun 1 milyar dolarlık askeri teçhizatını imha ettik. Bildiğiniz üzere, elbette diğer ülkelerin İHA'larını da kullanıyoruz" dedi.

"Kaç tane Türk drone'unuz var?"

Fransız muhabirin "Kaç tane Türk drone'unuz var?" sorusuna gülerek "Yeterince var" yanıtını veren Aliyev, sayı vermenin güvenlik açısından doğru olmadığını vurguladı.

En büyük başarı İHA'lar

Türk İHA'ları sayesinde 1 milyar dolardan fazla Ermeni mühimmatının yok edildiğini söyleyen Aliyev, işgalci kuvvetlere karşı Azerbaycan ordusunun tüm silahlarını bir yana koyarak en büyük başarıyı İHA'lar sayesinde elde ettiğini söyledi.

Azerbaycan ile Ermenistan arasında on yıllardır devam eden Dağlık Karabağ krizi, şiddetlenen çatışmalarla 27 Eylül’de bir kez daha alevlenmişti.

Ermenistan ateşkesi ihlal etmişti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri bakanlarını, Rusya Dışişleri Bakanı arabuluculuğunda istişarelerde bulunmak üzere önceki cuma Moskova'ya davet etmesi ve 10 saatten fazla süren müzakerelerin ardından insani ateşkes anlaşmasının imzalanması ile 10 Ekim 00.00 itibarıyla son buldu. Ancak ateşkesin devreye girmesinin hemen ardından Ermenistan güçleri, Azerbaycan'ı vurmaya devam etti. Hem Ermenistan hem Azerbaycan, Karabağ için nihai bir çözüm bulunması çağrıları yapıyor. Resmi olarak Azerbaycan’ın parçası olan Karabağ, fiilense Ermeni güçlerin denetiminde.