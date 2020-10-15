Sağlık Bakanı'nın evine 'koronavirüs salgınını iyi yönetemedin baskını! Fransa karıştı

FRANSA'da koronavirüs salgını yeniden hız kazandı ortalık fena karıştı. Hükümetin Covid-19 krizi yönetimiyle ilgili açılan bir soruşturma kapsamında Sağlık Bakanı Olivier Veran başta olmak üzere birçok yöneticinin evini polis bastı.

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Koronavirüs salgınının son haftalarda hız kazandığı Fransa’da bugün üst düzey bürokrat ve siyasetçilerin evlerine ve ofislerine baskın düzenlendi. Fransa’nın çok izlenen kanallarından BFM TV’de yer alan habere göre polis sabah saatlerinde aralarında Fransa’nın eski başbakanı ve mevcut sağlık bakanı da olmak üzere birçok yetkilinin evine ve ofisine baskın düzenledi.

Sağlık Bakanı Veran ve Eski Başbakan Philippe de var

BFM TV’nin haberinde Sağlık Bakanı Olivier Veran, bir önceki sağlık bakanI Agnes Buzyn, eski başbakan Edouard Philippe ve eski hükümet sözcüsü Sibeth Ndiaye ile birlikte halen görevini yürüten kamu sağlığı direktörü Jerome Salomon’un evlerine baskın yapıldı. Veran konuyla ilgili bir açıklama yapmazken, Paris polisi ve Fransa İçişleri Bakanlığı da konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

STK'lar ve vatandaş şikayet etmiş

Sivil toplum örgütleri ve bazı vatandaşların şikayetleri üzerine haziran ayında konuyla ilgili hukuki inceleme başlatılmıştı. Yüce Divan tarafından ise temmuz ayında ayrı bir soruşturma açıldı.

Kapsamı oldukça dar olan adli incelemede iş yerlerinde virüs önlemlerinin alınmasında, maske tedariğinde ve testlerin devreye sokulmasında yetersiz kalındığı iddiaları inceleniyor.

Cinayete ve yaralanmaya sebebiyet verme, hayatı tehlikeye atma, tehditle mücadelede yetersiz kalma ve tehlikedeki insanlara yardım etmeme gibi iddialar da ele alınabilecek.

Yüce Divan soruşturma açtı

Öte yandan, Sağlık Bakanı Olivier Veran ve Kamu Sağlığı Direktörü Jerome Salomon’un ev ve işyerleri Yüce Divan tarafından açılan soruşturma çerçevesinde arandı ve bu soruşturmanın kapsamı daha geniş. Burada Covid-19 krizinin yönetiminde alınan siyasi kararlar da değerlendirilebilecek.

Fransız basınında yer alan bilgilere göre soruşturma dosyasında Eski Başbakan Edouard Philippe, Eski Sağlık Bakanı Agnes Buzyn ve Eski Hükümet Sözcüsü Sibeth Ndiaye de yer alıyor.