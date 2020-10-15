Paylaşımlarıyla 21.5 milyon takipçi kazandı! Chiara Ferragni borsaya açılan ilk fenomen oldu
Sosyal medya platformu Instagram'da pozlarıyla 21.5 milyon takipçiye ulaşan İtalyan Chiara Ferragni, borsaya açılıyor. Bu adım, reklam dünyasında giderek ağırlıkları artan sosyal medya fenomenleri için bir ilk olacak.
Dünyada reklam sektöründe sosyal medya fenomenlerinin (influencer) ağırlığı giderek artıyor. Bu duruma yönelik İtalya’dan çok çarpıcı bir haber geldi. Instagram ünlüsü ve blogger, 33 yaşındaki İtalyan Chiara Ferragni borsaya açılıyor.
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Parasını borsada konuşturacak: Reuters’ın aktardığına göre, Ferrangi, 21,5 milyon takipçisiyle elde ettiği şöhreti borsada da paraya çevirmeye hazırlanıyor.
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Ferragni’nin pazarlama işlerini yapan şirketi Sisterhood, 2019’da 11 milyon Euro gelir elde etmişti.
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Ferragni’nin moda şirketi Serendipity ve “The Blonde Salad” isimli bloguna sahip olan TBS Crew da 2019’da toplamda 20 milyon euro gelire ulaştı.
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