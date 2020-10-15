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DSÖ'den korkutan ikinci dalga açıklaması! Ölümlerde ani artışa neden olabilir

Dünya Sağlık Örgütü, (DSÖ) küresel çapta yaşanan ikinci koronavirüs dalgasının ölümlerde ani artışa neden olabileceğini duyurdu.

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Vaka sayısındaki artışa paralel olarak ölüm sayısının da artacağını işaret eden DSÖ, yoğun bakım ünitelerindeki hasta yükünün artmasına ve ölü sayısının vaka sayısını son haftalarda geçmesine dikkat çekti.

Küresel anlamda geçen nisanda 7 bin 500'e ulaşan ölü sayısının 5 bine gerilediğini söyleyen DSÖ yetkilileri, bu sayının hala çok yüksek olduğu konusunda uyardı.

Şu ana kadar dünya genelinde Covid-19'a yakalanan 38 milyondan fazla kişiden 1,1 milyonu hayatını kaybetmiş durumda.

"Sağlıklı bir genç aşıyı 2022'ye kadar beklemek zorunda kalabilir"

Aşı konusunda da olumsuz bir tablo ortaya koyan örgüt, tüm küresel çabalara ve bir düzine kadar aşı çalışmasına rağmen toplu şekilde aşılamalara geçilmesinin çok uzun zaman alabileceğini belirtti.

İlk olarak hangi kesimlerin aşılanacağının da büyük bir sorun olduğunu ifade eden yetkililer, sene sonunda aşının bulunması durumunda bile sağlıklı bir gence sıranın gelmesinin bir yıldan uzun bir süre alabileceğine vurgu yaptı.

"Sürü bağışıklığı sadece aşı ile mümkün"

"Sürü bağışıklığı" kazanma umuduyla enfeksiyonun yayılmasına izin vermenin ise etik açıdan yanlış olduğunu belirten yetkililer, bu durumun gereksiz ölümlere neden olacağını söyledi.

Sürü bağışıklığının ortaya çıkabilmesinin aşıdan geçtiğini belirten yetkililer, bunun için dünya nüfusunun en az yüzde 70'inin aşılanması gerektiğinin altını çizdi.

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