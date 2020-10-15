Cumhurbaşkanı Erdoğan flaş yüz yüze eğitim açıklaması üniversiteler için 2 müjde verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üniversitelerde yüz yüze eğitimin en kısa sürede başlayacağını açıkladı. Erdoğan ayrıca üniversiteler için hayata geçirilecek iki projenin ayrıntılarını paylaştı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen 2020-2021 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni’nde konuştu.

Üniversitede en kısa sürede yüz yüze eğitim başlayacak

Erdoğan, "Uzaktan eğitim tecrübesi önemli ancak örgün eğitimin yerini tutmaz. İnşallah mümkün olan en kısa sürede yükseköğretimde de yüz yüze eğitim öğretimi başlatmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

2 projenin müjdesini verdi

"Yeni bir projenin müjdesini paylaşmak istiyorum. YÖK-Anadolu projesi" diyen Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu projeyle, Anadolu'daki üniversiteleri gelişmiş üniversitelerle eşleştirerek eksiklerin giderilmesini istiyoruz. Bu programı akademik yılın ikinci döneminden itibaren hayata geçiriyoruz. Bir başka önemli adım da YÖK Sanal Laboratuvar Projesidir. Genel kimya ve fizik laboratuvar dersleri sanal ortamda verilebilecektir."

"Işıklar yanıyor" paylaşımına tepki

"Ülkemizi rayından çıkartamamanın hırsıyla yeni arayışlar içinde olanları görüyoruz" diyen Erdoğan, isim vermeden AYM üyesi Engin Yıldırım'ın darbe imasını çağrıştıran "ışıklar yanıyor" paylaşımına tepki gösterdi:

"Milletten alamadığı gücü başka yerlerden devşirmeye çalışanların heveslerini kursaklarında burkacağız. Ülkemizde, milletin iradesini temsil eden Meclis'e sahibiz. Aynı şekilde milletin desteğiyle iş başına gelmiş bir Cumhurbaşkanı ve hükümet ülkeyi yönetiyor. Yargı ilk derece mahkemelerinden en yüksek organlarına kadar adaletin tesisine hizmet veriyor."

Ne erken seçimi ya?

Kılıçdaroğlu'nun erken seçim çağrısına tepki gösteren Erdoğan, şunları söyledi:

"Çıkıyorlar 'erken seçim'... Ne erken seçimi ya? Bunlar kabile devletlerinin yaptığı iştir. Gelişmiş bir ülkede siz böyle bir şeyi göremezsiniz. Batı'da böyle bir şeyi göremezsiniz. Yeni Türkiye'de ilan edilen zaman neyse; 2023'ün Haziranı'dır."