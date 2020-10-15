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Fatih Portakal, yaptığı görüşmeyi aktardı! Bahçeli gidişata bakarak erken seçim çıkışı yapabilir

Gazeteci Fatih Portakal, MHP'ye yakın bir isimle yaptığı görüşmeden bilgiler aktardı. Portakal, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gidişata bakarak erken seçim çağrısında bulunabileceğini söyledi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun erken seçim çağrısı sonrası gözlerin çevrildiği MHP Lideri Devlet Bahçeli, "Kılıçdaroğlu'nun seçim isteği sipariş ve hezeyandır. Seçimin zamanında yapılmasından yanayız" sözleriyle karşı çıkmıştı.

Konuyla ilgili tartışmalar devam ederken Fatih Portakal, MHP'ye yakın bir isimle görüştüğünü ve Bahçeli'nin gidişata göre erken seçim çağrısında bulunabileceğini ifade etti.

"Her zaman böyle bir çıkışı görebilirsiniz"

MHP'ye yakın kaynağıyla arasında geçen diyaloğu anlatan Portakal, şunları söyledi: MHP'nin dış politikada, Doğu Akdeniz'de, Kıbrıs, Suriye, Azerbaycan ve terörle mücadele meselesinde gidişata bakacağını, eğer bir soru işaretiyle karşılaşırsa Devlet Bahçeli'den her zaman için böyle bir çıkışı görebilirsiniz.

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