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Ülkesinde koronaya yakalanan Afgan doktor ambulans uçakla Samsun’a getirildi

İhlas Haber Ajansı

SAMSUN'da uzmanlık eğitimi alan Dr. Ahmad Zarif Sedeqi, izne gittiği Afganistan’da koronavirüse yakalandı. Ülkesinde yeterli tedavi imkanı olmadığı için yardım isteyen Sedeqi, Sağlık Bakanlığının ambulans uçağıyla Samsun’a getirildi.

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Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde iç hastalıkları üzerine uzmanlık eğitimi alan Dr. Ahmad Zarif Sedeqi, yıllık izin için gittiği ülkesi Afganistan’da koronavirüse yakalandı. Afganistan’da yeterli tedavi imkânı olmadığı için Dr. Sedeqi kendi imkanları ile tedavi olmaya çalıştı. Kendi oksijen tüpü alarak tedavi olmaya çalışan Dr. Sedeqi, hastalığının ilerlemesi üzerine Türkiye'den yardım talebinde bulundu.

Sağlık çalışanları tarafından sosyal medyada başlatılan kampanya ile yetkililere sesini duyuran Dr. Sedeqi, Sağlık Bakanlığının ambulans uçağı tarafından sabah saatlerinde ülkesinden alındı. Hava ambulansı, gidiş-dönüş yaklaşık 6 bin kilometre yol katederek Dr. Zarif Sedeqi’yi Samsun-Çarşamba Havalimanı'na getirdi. Havaalanında kara ambulansına nakledilen Dr. Ahmad Zarif Sedeqi, görev yaptığı Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine götürüldü.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, “2017 yılından beri Samsun'dan görev yapan doktorumuz Zarif Sedeqi, Afganistan kökenli. Yaklaşık 11, 12 yıldır da Türkiye'de doktorluk yapıyor. Kendisi memleketine uzun zamandır gitmemişti. Afganistan’a gidiyor ve orada koronavirüsüne yakalanıyor. Oradaki imkanların çok iyi olmamasından dolayı tedavisinin sağlık kenti Samsun'da yapılması için bizlerden talepte bulundu. Bizler de Sağlık Bakanlığı ile yaptığımız görüşmeler neticesinde ambulans uçak tahsis edildi. Kendisi bugün Samsun'a getirildi. " dedi.

Oruç, "Covid-19 tedavisini Samsun'da devam ettireceğiz. İnşallah burada şifa bulacak. Bir doktorumuzun bu şekilde getirilmesi ülkemiz adına, Sağlık Bakanlığımız adına özellikle Samsun'da tedavi altına alınmış olması bizim için de gurur verici bir durum” sözlerini kullandı.

OMÜ Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ramis Çolak ise şöyle konuştu: OMÜ Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalında uzmanlık eğitimi almakta olan Afganistan uyruklu Dr. Ahmet Zarif Sedeqi, yıllık izin nedeniyle gittiği ülkesinde Covid-19 hastalığına yakalandı. Afganistan şartlarında yeterli tedavi imkanının olmaması nedeniyle kendi kendisini tedavi etmeye çalıştı."

"Yardım eli uzatılmasını talep etti"

"Genel durumunun kötüleşmesi, nefes darlığının artması nedeniyle bizlerle iletişime geçti. Türkiye Cumhuriyeti’nden kendisine yardım eli uzatılmasını talep etti. Bu talebini dekanlığımız, rektörlüğümüz, Sağlık Bakanlığımız yetkililerine ulaştırdık. Sağlık Bakanlığımız Türk milletinin şanına yakışır bir şekilde hemen olayla alakadar oldu. Gerekli yazışmalar yapıldıktan sonra genç doktorumuz bugün ambulans uçakla Samsun’a getirildi."

"Üniversitemiz Hastanesinde tedavi altına alındı. Şu anda sağlık durumu iyi. Doktorumuzun bu yardım çığlığına elini uzatan başka Cumhurbaşkanımız, Sağlık Bakanımız, İl Sağlık Müdürümüz, Rektörümüz ve Dekanımız olmak üzere tüm devlet yetkililerine şükranlarımızı sunuyoruz” diye konuştu.

Asistan Hekim Ahmad Zarif Sedeqi’nin görev yaptığı hastanede tedavisine başlandı.

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