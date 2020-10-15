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Almanya ve NATO'lu müttefikleri, gizli nükleer savaş tatbikatı yaptı! Bild gazetesi yazdı

Bild gazetesi, Almanya'nın NATO'lu müttefikleriyle birlikte nükleer silahların da kullanıldığı gizli bir tatbikat gerçekleştirdiğine yer verdi.

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Bild'in haberine göre Alman Hava Kuvvetleri ile NATO'daki partnerleri, bir nükleer savaş durumunda gerçekleştirilecek manevraları pratikte uygulamak için 'Dirençli Öğle' adlı gizli bir tatbikat yaptı.

Nükleer silah kapasiteli Tornado savaş uçaklarının manevralarda yer aldığını aktaran Bild, tatbikatın Amerikan B61 hidrojen bombaları için alternatif depolama alanı olarak görülen Nörfenich hava üssünde yapıldığını belirtti.

Herhangi bir hedef olmadan gerçekleştirildi

Alman ve NATO askerleri, nükleer silahların yeraltı depolarından güvenli bir şekilde çıkarılması, nakliyesi ve uçaklara yüklenmesi konusunda pratik yaptı. Eğitim uçuşları, herhangi bir hedef olmadan gerçekleştirildi.

Bild'e göre NATO ülkeleri, nükleer savaş tehdidinin şu anda hiç olmadığı kadar yüksek olduğunun farkında. Bunun temel nedeni, ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) çekilmesi ve Stratejik Saldırı Silahlarının Azaltılması Anlaşması'nın (START-3) uzatılması konusunda şüpheler bulunması.

Askeri uzmanlar, yaşanan gelişmelerin yeni bir silahlanma yarışına yol açabileceği görüşünde. Halihazırda ABD, orta menzilli füze sistemleri geliştiriyor.

Eylül ayında Baltık semalarında önleme yapılan Amerikan B-52 bombardıman uçaklarının Kaliningrad'a yönelik saldırı pratiği yaptığı ortaya çıkmıştı. B-52'lerin Karadeniz'de eğitim amaçlı saldırı düzenlediği basına yansımıştı.

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