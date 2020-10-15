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Kırklareli'nde aynı mahallede 2 sokak karantinaya alındı

KIRKLARELİ'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında aynı mahalledeki 2 sokak karantinaya alındı.

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Kırklareli Valiliğinden yapılan açıklamada, Yayla Mahallesi'ndeki Çam 2 ve Çam 3 Sokakları için İl Hıfzıssıhha Kurulunca 14 günlük karantina kararı alındığı belirtildi.

Açıklamada, karantina kararının gerekli tedbirler alınarak uygulamaya konulduğu bildirildi.

Giriş-çıkış yasaklandı

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de her iki sokağın girişlerini demir bariyerlerle kapattı. Bölgede sokaklara giriş ve çıkışlara izin verilmiyor.

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