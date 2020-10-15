Artvin'de her şeyi kanser hastası eşi için yaptı 'çocuk gibi baktı'
ARTVİN'de Kenan Gündüz, kanser hastası eşine moral olsun diye kamyon kasasından yaylaya ev yaptı. Burada stresten uzak bir hayat yaşayan Melice Gündüz, 'eşim çocuk gibi baktı bana' dedi.
Artvin’de yaşayan Kenan ve Melice Gündüz çiftinin hayatı, Melice Gündüz’e konan kanser teşhisi sonrası değişti. 8 yıl süren ve başarıyla sonuçlanan tedavinin ardından Kenan Gündüz, emekliye ayrılarak hayatını eşinin sağlığına adadı.
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Doğaya zarar vermemek adına hurda halindeki kamyon kasasını eve dönüştüren Gündüz çifti, hem kansere karşı mücadelelerini sürdürüyor hem de doğayla iç içe olmanın mutluluğunu yaşıyor.
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Artvin Orman İşletme müdürlüğünde görev yaparken 2007 yılında eşine göğüs kanseri teşhisi konulan Kenan Gündüz’ün hayatı o günden sonra değişti.
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Trabzon ve Rize de 8 yıl süren tedavinin yanı sıra doktorların stresli hayat yaşamaması tavsiyesine üzerine, yaylada ev yapıp şehir hayatından uzak kalmaya karar verdiler.
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