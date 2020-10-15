Fransa ve Almanya’dan 'Doğu Akdeniz' tehdidi! 'Türkiye’ye bir hafta süre'

TÜRKİYE'yi Doğu Akdeniz'deki faaliyetleriyle Avrupa Birliği'ni provoke etmeye devam etmekle suçlayan Fransa ve Almanya, tutumunu netleştirmesi için bir hafta süre verdi.

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Doğu Akdeniz’de Türkiye ile Yunanistan arasında aylardır devam eden ve Avrupa Birliği ülkelerinin de devreye girdiği gerilim ile ilgili Almanya ve Fransa’dan yeni bir hamle geldi. Türkiye’yi Doğu Akdeniz’deki eylemleriyle AB’yi provoke etmeye devam etmekle suçlayan Fransa ve Almanya, tutumunu netleştirmesi için bir hafta süre verdiklerini açıkladı.

Ankara’yı Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ın karşı çıktığı sularda doğalgaz aramaya son vermeye ikna etmeyi amaçlayan 2 Ekim’de AB zirvesi sonrası Türkiye dün bir araştırma gemisinin faaliyetlerini yeniden başlattığını açıklaması Avrupa’yı hareketlendirdi.

Türkiye’ye yaptırım kararı almamıştı

Avrupa Birliği, Aralık ayında yapılacak Avrupa zirvesinde Türkiye’ye yaptırım olasılığını gözden geçireceğini açıklasa da geçen haftalarda toplanan AB liderleri, Türkiye’ye yaptırım kararı almamıştı. Uluslararası medya kuruluşlarında yer alan haberlerde Rum Kesimi’nin Türkiye’ye yaptırım istediği fakat bütün üyelerden “evet” oyu alamadığı için Belarus’a yaptırım kararının da önünü tıkadığına dair ifadeler yer almıştı.

"Kabul edilemez provokatif eylemler gerçekleştiriyor"

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian Alman ve Polonyalı mevkidaşlarıyla birlikte düzenlediği basın toplantısında, “Türkiye’nin sürekli olarak kabul edilemez provokatif eylemler gerçekleştirdiği bizim için açık” görüşünü savundu. Le Drian sorumluluğun Ankara’da olduğunu, ancak Türkiye’nin diyaloğa dönmemesi halinde AB’nin güç dengesini değiştirmeye hazır olduğunu söyledi.

Bir hafta içinde ilerleme olup olmadığını görmek için beklemeliyiz ve sonra AB tarafından hangi tavrın benimsenmesi gerektiğini göreceğiz.

"Bir hafta bekleyeceğiz"

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Türkiye’nin gemiyi Akdeniz’e geri gönderme kararının “kabul edilemez” olduğunu söyledi. AB yaptırımlarını gündeme getirme olasılığı hakkındaki soruya Maas, AB’nin nasıl tepki vereceğine karar vermek için bir hafta bekleyeceğini söyledi. Maas “Beklenen görüşmeler iki seferdir yapılamıyor ve ne zaman yapılacağını bilmiyoruz. Bir hafta içinde ilerleme olup olmadığını görmek için beklemeliyiz ve sonra AB tarafından hangi tavrın benimsenmesi gerektiğini göreceğiz” ifadelerini kullandı.