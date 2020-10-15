BIST 1.180
DOLAR 7,94
EURO 9,29
ALTIN 484,01
HABER /  SPOR
ADV Atasay Altın ve Pırlanta Çadır Günleri 14 Ekim’de kapılarını açtı

Arsenal taraftarından Mesut Özil için seferberlik

Kadro dışı kaldığı dönemden beri eleştiri oklarının hedefi olan Mesut Özil için Arsenal taraftarı seferberlik başlattı.

Abone ol

İngiliz ekibi Arsenal kadrosunda yer alan ancak maçlarda görev verilemeyen yıldız futbolcu Mesut Özil için Arsenal taraftarı imza kampanyası başlattı. 5 bin imza hedefiyle başlatılan kampanyaya destek hızla büyüdü. Atılan imzalarla Arsenal taraftarı kısa sürede binlerce kişiye ulaşırken, taraftarlar Mesut Özil'in yeniden hem lig hem de  Avrupa Ligi maçlarında forma giymesini istiyor.

Doğum günü hediyesi
Bugün doğum günü olan Mesut Özil için Arsenal taraftarın başlattığı resmi imza kampanyasını Özil için de doğum günü hediyesi oldu. Her dakika artan imza sayısı ile Arsenal taraftarı Mesut Özil'i Arsenal kadrosuna görmek istediğinin yeniledi. Başlatılan imza kampanyasıyla birlikte büyük destek gören Mesut Özil için de bu imza kampanyası doğum günü hediyesi olmuş oldu.

Wenger'den Mesut'a Övgü
Mesut Özil'e bir destek de Arsenal'in eski hocası Arsene Wenger'den geldi. Mesut'un kadroya alınmaması nedeniyle Arsenal'in büyük bir yetenekten yoksun kaldığını söyleyen Wenger, "Onun gibi kaliteli oyuncular, bu yaşlarda en üretken dönemlerini geçiriyor. Kulüp süper bir yetenekten yararlanamıyor. Üçüncü bölgede böylesine yaratıcı bir oyuncunun oynamaması iki taraf için de kayıp. Bütün takımlar daha hızlı kontratak ve daha hızlı geçiş oyununun peşinde. Herkes aynı şeyi oynamaya çalışıyor. Bu nedenle kulüpler Mesut gibi yaratıcı oyuncuları dışladı. Ancak kulüpler bir denge sağlamak zorunda. İyi bir takım disipliniyle oyun görüşü güçlü yıldızlara kadronuzda yer açabilirsiniz" dedi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Dışişleri Bakanlığı: Ermenistan, hukuk tanımaz yüzünü tüm dünyaya bir kez daha gösterdi
Fransa ve Almanya’dan 'Doğu Akdeniz' tehdidi! 'Türkiye’ye bir hafta süre'
Muharrem İnce, 'CHP yönetimine güvenmiyorum' sözlerine açıklık getirdi
Meclis'te ender anlar! AK Partili Orhan Yeğin'in konuşmasını CHP ve HDP'liler alkışladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan erken seçime kapıyı kapattı! Kabile devletlerinde olur
Cumhurbaşkanı Erdoğan flaş yüz yüze eğitim açıklaması üniversiteler için 2 müjde verdi
ÖNCEKİ HABERLER
Vedat Muriqi: Lazio'nun Ibrahimovic'i değil Muriqi'si olacağım
Metin Öztürk, Galatasaray Kulübü Başkan adaylığı için hazır
Mehmet Şef'in eline oldu sol elini neden göstermiyor hikayesi başka çıktı
Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi
Hakkari'de HDP'li eski meclis üyesi akrabalarıyla AK Parti'ye katıldı
Yunanistan'a kaçacaklardı! FETÖ şüphelileri gözaltına alındı
Yorumlar